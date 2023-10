Na roça, Cariúcha chora com medo de ser eliminada: "sonhei tanto" | A TARDE

Cariúcha desabafou e chorou nesta quinta-feira, 12, ao revelar estar preocupada com sua permanência em 'A Fazenda'. A funkeira está na roça com Shayan e Márcia Fu.

Sander Mecca percebeu o estado na colega e tentou acalmar. "Tem dia para acabar. Todo mundo quer ganhar". A artista, então, contou que estar no reality era um sonho. "Eu sonhei tanto em estar aqui".

O ex Twister afirmou que Deus trilhará o caminho dela e escolherá o que for melhor. "Às vezes, Deus prepara as coisas para a gente, às vezes não é o que a gente quer, desejo Dele é outro. Se não for para você ser a finalista, você tem um bom caminho lá fora".

Ele citou que já se passou um mês de programa e relembrou quando também esteve na berlinda. "Eu queria muito ficar, mas, puts, o Tonzão saiu primeiro… Eu falei: ‘F*d*u, pelo menos vou ver a minha esposa, a minha filha’. Comecei a me contentar, sabe?".

Confira o vídeo.