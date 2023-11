Na roça, Lucas pede Jaque em namoro; peões e web detonam: "desespero" | A TARDE

Lucas Souza havia prometido pedir Jaqueline Grohalski em namoro caso ambos voltassem da roça, que acontece na noite desta quinta-feira, 9. Além do casal, Henrique Martins também está na berlinda.

Entretanto, o militar se antecipou e resolveu pedir Jaque em namoro antes do resultado, com direito a anel de compromisso.

"Agora você tem que falar se aceita ou não. Por favor, não nega, não quero passar esse mico no Brasil", disse Lucas.

Jaqueline aceitou e Lucas disse que, caso saia, vai ficar de olho na amada: "Se eu sair, não quero ver ninguém aprontando aqui dentro".

A decisão, no entanto, não foi bem vista, tanto dentro quanto fora do jogo. Em conversa com Cezar Black e Alicia X, Shayan revelou estranheza com o momento do pedido.

"Só seria mais inteligente se dissesse: ‘se a gente voltar juntos para a casa, vou te pedir em namoro".

Black, por sua vez, retrucou. "Logo agora falar que está apaixonado?", questionou. Na web, internautas também reagiram ao pedido.

Alícia questionou como o público estaria reagindo. "Será que as pessoas estão acreditando nessa palhaçada?".

"Em dia de roça, com chances de sair.. Lucas pede Jaque em namoro. Notas para a atuação?", comentou um usuário do X.

"A pessoa precisa ser muito otária pra estar emocionada ou acreditando nessa encenação do Lucas pedindo Jaque em namoro no dia da eliminação", disse Dantas, que seguiu.

"Misericórdia! Como alguém acha que é natural? É tudo tão caricato, robotizado, que chega a dar pena. O cara tá desesperado".