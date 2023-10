"Não me sinto bem em usar o Miranda", diz Jenny em 'A Fazenda' | A TARDE

A ex-filha de Gretchen, Jenny Gontijo, não quer mais o sobrenome Miranda, que adquiriu por meio de Gretchen. Nesta segunda-feira, 16, em conversa com Tonzão, ela afirmou que não se sente bem usando o sobrenome da rainha do rebolado.

"É muito complicado. Eu tenho Miranda, mas não me sinto bem em usar o Miranda. Para mim, hoje seria o Gotijo, que é o nome do meu sobrenome do meu marido. Eu ganhei o direito de usar o Miranda, porque ela me adotou, passei 17 anos com ela. Quando saiu o processo de adoção, me desadotou, aí me deram o direito de usar o Miranda. Mas quero usar o Gontijo, quero que meu Instagram mude. Quero mudar publicamente", contou Jenny.

Ela afirmou ainda querer que o público a reconheça como Jenny Gontijo, não mais como Jenny Miranda. Tonzão, por sua vez, afirmou que será difícil.

"Essa história, de fato, nunca vai se apagar", contou. Jenny, então, lembrou da história de Fred Desimpedidos, que participou do BBB 23 e dentro do reality decidiu adotar o nome Bruno.

"O ex-marido da Boca Rosa, que mudou o nome dentro do reality. [Disse:] 'Eu não quero mais ser conhecido como Fred, meu nome é Bruno, quero ser conhecido como Bruno", contou Jenny.

"Eu nem sabia disso", disse Tonzão.

Confira o vídeo.