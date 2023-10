Patrocinadora de 'A Fazenda' exclui nome de Yuri e reforça expulsão | A TARDE

A Betano, patrocinadora master de 'A Fazenda', reforçou a tese de que o participante Yuri Meirelles será expulso do reality rural da Record Tv.

Nesta quarta-feira, 4, a casa de apostas esportivas atualizou o mercado para quem deve vencer A Fazenda 15.

Entretanto, a lista não conta mais com o nome de Yuri. A atualização foi feita às 17h30 e a ausência do nome do influenciador foi logo notada pelos internautas.

Yuri está sendo acusado de homofobia após chamar o militar Lucas Souza de 'chupa pau' e 'p*tinha'.