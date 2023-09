Rachel Sheherazade revela ligação de Bolsonaro com SBT

A jornalista Rachel Sheherazade expôs durante conversa com colegas de confinamento em A Fazenda, um suposto esquema de notícias a favor do governo Bolsonaro (PL). De acordo com a ex-âncora do SBT Brasil, o ex-presidente determinava o que seria veiculado na rede da emissora administrada por Silvio Santos.

"O presidente da República liga reclamando. O Secretário de Comunicação [Fábio] do governo passado [Jair Bolsonaro] ligava para a emissora. 'Se eu quero que vá ao ar e se eu não quero que vá ao ar'. Era assim", disse a jornalista, em conversa com os peões André Gonçalves, Lucas Souza e Jaquelline (veja vídeo abaixo).

Os citados no bate-papo são o ex-secretário-especial da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Fabio Wajngarten, atual advogado de Bolsonaro, e o ministro das Comunicações, Fabio Faria.

Na oportunidade, o ator André Gonçalves lembrou que o ex-ministro das Comunicações é genro de Silvio Santos. "Que, aliás, era o genro [de Silvio Santos]", alertou André Gonçalves. "Sim, sim, também. Tem muita influência. Mas... vive com a corda no pescoço", completou a comunicadora.

Até o momento, o SBT não se pronunciou sobre as declarações da jornalista.



Também no reality, Sheherazade também revelou que chegou a ser escoltada pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal após ter sido desligada da emissora de Silvio Santos.

A demissão aconteceu, segundo ela, a pedido do empresário Luciano Hang, da Havan. "Só tinha patrocínio dele. E ele pediu", afirmou ela.

Veja vídeo:





Reprodução | PlayPlus