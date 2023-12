Relembre as principais polêmicas, tretas e emoções de A Fazenda 15 | A TARDE

A 15ª edição de 'A Fazenda' está chegando ao fim nesta quinta-feira, 21, e deixa um marco de brigas, polêmicas, acusações, ameaças, expulsão e desistência. Tudo isso em um total de 93 dias.

Para fechar a edição, vamos relembrar as principais polêmicas que marcaram a temporada, começando com uma das primeiras brigas que aconteceram no reality rural, entre Cariúcha e Jenny Miranda.

Cariúcha faz festa e Jenny só, só conspirando



A cantora, que fazia aniversário naquele dia, gritou para celebrar sua primavera logo pela manhã. Jenny estava dormindo, não gostou da bagunça e foi reclamar. Elas se acertaram, mas, no dia seguinte, voltaram a trocar farpas.

Cariucha disse que a influencer se acha por ser filha de Gretchen e nem a filha a quer. Já Jenny, afirmou que a artista só ficou famosa por causa de Jojo Todynho e só por ela estava ali.

Cariúcha e o segredo do carreirista

Outro momento polêmico do reality foi protagonizado também por Cariucha, mas desta vez, com Lucas Souza, a quem até hoje chama de carreirista. A rivalidade entre ambos já era notável, e ficou mais evidente após Cariucha ameaçar revelar um segredo de Lucas.



"Se eu trouxer coisas suas lá de fora, eu acabo com tudo, então deixa minha boca quieta. Até pra você estar aqui dentro, foi tudo articulado. Eu sei de tudo e não estou falando nada, então me deixa em paz", contou Cariucha. No 'Hora do Faro', ela afirmou que o tal segredo é que ambos iam fazer um evento juntos.

Rachel: Sexismo, Tonzão?

Durante uma briga generalizada, Rachel Sheherazade acusou Tonzão de sexismo após o funkeiro dizer que mulheres que gostam de "comentar, fofoquinha".



Rachel, então, retrucou: "Quando você diz que mulher é mais fofoqueira e homem manda papo reto, você tá fazendo sexismo. Eu não aguento ouvir sexismo e fica calada!".

A fake das fakes de Simioni

Rachel também esteve envolvida em uma polêmica com Cariucha. Durante uma dinâmica, Cariucha ficou irritada com Sheherazade e se aproximou da jornalista, que disse para a artista não cuspir nela, para não ser expulsa.



Kamila Simioni, no entanto, criou uma das maiores fake news da história do programa e garantiu a Cariucha que Rachel, naquele momento, disse que não era para ela cuspir para não passar doença, incitando ainda que a fala foi motivada por racismo.

Simioni vs Fu por Shay

Simioni também esteve na mira de uma outra polêmica, com Márcia Fu, após a gravação do 'Hora do Faro' devido às falas de Simioni sobre Shay.



Márcia Fu acusou Kamila de ser 'puxa-saco' dos peões, enquanto Kamila apontava que a rival estava na mira de outros participantes, finalizando com a desafiadora afirmação de Kamila de que voltaria se enviada para a Roça.

Rachel expuls... desclassificada

Um dos momentos mais marcantes da temporada foi a desclassificação de Rachel Sheherazade, que era apontada por muitos como favorita da edição.



Durante uma delegação de tarefas da fazendeira Jenny Miranda, a jornalista foi designada para cuidar das ovelhas e afirmou que não tinha condições físicas.

Jenny ignorou e manteve a delegação. Rachel, então, foi fazer a atividade com a ajuda de Lucas e Jenny surgiu para ajudar. A ajuda foi dispensada, a dispensa ignorada, ambas brigaram e Rachel, ameaçada, acabou levando a mão à boca de Jenny, descumprindo uma regra.

Jaquelline vs Kally

Antes amigas do grupo 'Por do Sol', Jaquelline e Kally também deixaram uma briga na história da temporada. Na ocasião, Kally já havia deixado o grupo e estava se aproximando do 'Paiol', onde seu amado Cezar Black estava.



Jaquelline acusou a cantora de se queimar "por causa de um macho" e lhe jogou um copo de água no rosto. Kally, por sua vez, afirmou que os ex-amigos foram ingratos e deixou o grupo por atitudes que não concordava.

Márcia Fu vs Alícia X

Uma das brigas da temporada foi motivada por citações a familiares dos participantes. Durante uma dinâmica, Márcia Fu afirmou para Alícia X que seu pai, que já faleceu, deveria "ter vergonha dela", o que a deixou enfurecida.



Fu explicou que citou o pai da influencer após ela falar do seu filho. Antes, após ser chamada de "burra, imprestável, apenas um silicone e que só prestava para se maquiar", Alícia questionou qual exemplo a atleta gostaria de passar para as pessoas, incluindo o filho. Daí, então, surgiu o meme: "cadê minha dipirona".

Cezar Black e a foto de Lucas

Outro momento marcante que resultou em uma baixa na casa foi a briga de Lucas Souza e Cezar Black. Durante uma discussão, Black questionou o motivo de Lucas ter levado uma foto da ex, Jojo Todynho, para o confinamento.



Lucas ficou irado e afirmou que iria agredir Cezar e seria expulso com orgulho. Cezar repetiu a dose e causou, com o mesmo assunto, a ira de Lucas durante a formação da roça ao vivo. No dia seguinte ele bateu o sino e deixou o programa.

André e sua burrice

Uma discussão com Cezar Black é apontada por muitos como um dos maiores momentos de André Gonçalves no game. Durante uma dinâmica, o enfermeiro disse que utiliza da inteligência para jogar e apontou o ator.



De forma direta, André retrucou: "Você, com sua inteligência, chegou no mesmo lugar que eu, com minha burrice".

Ingratidão vs falsidade

Para Alvez Alves, a ingratidão é a pior das três coisas que mais detesta no ser humano, perdendo para a mentira e a falsidade. Nadja Pessoa e André Gonçalves dedicaram tempo no confinamento para discutir sobre o assunto.



Para André, ingratidão é pior que falsidade. Já Nadja, defende o inverso. A discussão ocorreu quando Nadja chamou o ator de falso, por ter falado mal dela. Já André alegou que cuidou da influenciadora e foi era a única pessoa que falava com ela por vários dias.

Outra polêmica vivenciada por André, esta com Nadja Pessoa. A dupla protagonizou uma acalorada discussão defendendo, cada um, se falsidade ou ingratidão.

No final das contas, quem ganha?

A grande final do reality acontece na noite desta quinta-feira, 21. André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães disputam o prêmio principal de R$ 1,5 milhão.



O primeiro lugar ainda leva um carro elétrico avaliado em R$ 150 mil. O segundo lugar leva R$ 100 mil e o terceiro, R$ 50 mil. O quarto leva as amizades e a experiência do confinamento.