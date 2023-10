Saiba quem deve votar em quem na roça de 'A Fazenda' desta terça | A TARDE

A roça desta terça-feira, 17, será formada à noite, durante a edição ao vivo do programa da Record Tv. Entretanto, peões já revelaram em quem devem votar.

O fazendeiro Yuri fará uma indicação e será seguido dos demais participantes, que definem o segundo roceiro, que puxa alguém da baia para a terceira cadeira. Em seguida acontece o resta um, que define o último indicado.

No meio da formação há ainda a interferência do Lampião do poder, que nesta semana foi conquistada por Radamés. O poder Laranja será trocar um dos roceiros por qualquer outro peão, com exceção do fazendeiro. O outro poder só será divulgado durante a própria edição.

O fazendeiro Yuri ainda não cravou seu voto, mas Kally deve ser sua escolha. Com isso, os grupos La Máfia e os Crias estudam juntar forças para mandar Cézar Black. Isso porquê o baiano afirmou que Tonzão fez parte dos xingamentos homofóbicos contra Lucas Souza.

Outros participantes, por outro lado, já manifestaram interesse em votar em Nadja, mas precisam conquistar mais votos à ex-Ilha Record. Caso concretizado, Black já revelou que sua escolhida da baia será a Jenny Miranda, que nesta semana o acusou injustamente de agressão.

Vale lembrar que a configuração é apenas uma previsão e pode mudar completamente, tanto por decisão dos próprios participantes quanto por interferência do Poder Branco.

Após a formação, três dos roceiros participam nesta quarta-feira, 18, da prova do fazendeiro. O vencedor conquista o cargo mais importante e os demais disputam a preferência do público.