Sheherazade revela motivo de não comprar casa com salário de R$ 200mil | A TARDE

Após ser criticada por revelar sonho de comprar casa com o prêmio de 'A Fazenda' e por não ter adquirido o imóvel usando o salário de cerca de R$ 200 mil, a jornalista Rachel Sheherazade se pronunciou sobre o assunto.

Ela afirmou que passou por um divórcio e precisou abrir mão de parte dos seus bens.

"Gente, calma. Vocês não conhecem a minha vida, não conhecem as minhas finanças. Gente, calma, vocês não conhecem minha vida, minhas finanças, e o valor que realmente caía na minha conta. Eu cheguei em São Paulo com o menor salário do jornalismo e eu passei 10 anos para ganhar um salário melhor", contou Sheherazade em participação no Selfie Service, de Lucas Selfie.

Aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal que a gente não costuma falar. Mas eu passei por um divórcio, em comunhão de bens, e eu tive de abrir mão de metade. 50% de tudo que tinha. A casa que eu tinha foi para meu ex-marido. E o que fiquei foi a poupança para mim e meus filhos", contou.

