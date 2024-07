A uma semana da final, participante é expulso de reality da Record TV

- Foto: Reprodução| Record TV

A uma semana da grande final, Fellipe Villas foi expulso do reality 'A Grande Conquista' nesta sexta-feira, 12, por violação de regras. Ele é policial militar e deixou o programa por conta de um processo interno do batalhão da PM do Espírito Santo.

Ele está sendo acusado de ter cometido o crime de deserção por ter abandonado o cargo para integrar a atração da Record.

Na sede, os colegas de Fellipe foram pegos de surpresa com uma mensagem exibida na Mansão. "Atenção conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet", diz o recado.

Em nota, a emissora afirmou que a eliminação se deve ao fato de Fellipe "infringir normas militares". "Ele foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos. Assim, Fellipe deixa a reta final da competição. Toda a repercussão e como os outros conquisteiros reagiram à notícia serão mostradas hoje à noite, ao vivo, com Rachel Sheherazade", diz o texto.