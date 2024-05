Acusadas de racismo contra filha de Samara Felippo são suspensas | A TARDE

As duas alunas acusadas de cometer crime de racismo contra a filha mais velha da atriz Samara Felippo foram suspensas por tempo indeterminado pelo Colégio Vera Cruz, instituição de ensino de alto padrão em São Paulo.



“A suspensão se encerrará quando entendermos que concluímos nossas reflexões sobre sanções e reparações, que ainda seguimos fazendo. Ressaltamos que outras medidas punitivas poderão ser tomadas, se assim julgarmos necessárias após nosso intenso debate educacional, considerando também o combate inequívoco ao racismo”, escreveu o coordenador pedagógico do colégio, Daniel Helene, em comunicado às famílias envolvidas no episódio.

O caso foi registrado na segunda-feira da semana passada, 22. De acordo com Samara Felippo, duas alunas da mesma série pegaram o caderno da filha e arrancaram todas as páginas de um trabalho de pesquisa antes de escreverem a frase "c# preto". Em seguida, o caderno foi entregue aos achados e perdidos da escola.

“Ainda estou digerindo tudo e, talvez, nunca consiga. Cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa, refazendo cada página, dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também”, disse Samara Felippo em um grupo de pais da escola no WhatsApp.