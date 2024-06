Acusado de fraudar cotas, Matteus se diz vítima de maldade das pessoas

- Foto: Reprodução

Acusado de fraudar o sistema de cotas ao de declarar preto para conseguir uma vaga em uma universidade, o ex-BBB Matteus Amaral afirmou que tem vivido momentos difíceis após a revelação.

Ele classificou a exposição do caso como "maldade". O caso de fraude no vestibular do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) ocorreu em 2014 e o garantiu uma vaga no curso de Engenharia Agrícola.

Durante o 8º Seminário de Benzedores em sua cidade natal, Alegrete, Matteus afirmou:

"Eu confesso que agora não é fácil lidar com tudo o que estou vivendo, teve agora por último uns acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade querendo fazer… enfim".

Ele também agradeceu o apoio dos fãs: "Eu quero agradecer do fundo do meu coração por tudo o que estou vivendo, agradecer por todas as pessoas que fazem de tudo por mim para tornar as coisas melhores".

Após a confirmação do IFFAR sobre a fraude, Matteus se manifestou em suas redes sociais, atribuindo a culpa a terceiros.

Matteus lamentou ainda qualquer impressão de que tenha buscado se beneficiar indevidamente da política de cotas.

"A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio".