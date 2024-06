Ex-BBB Matteus quebra silêncio sobre se declarar preto em Universidade

- Foto: Reprodução

Acusado de fraude por ter se autodeclarado preto e conseguir acesso a cotas raciais no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR), onde cursou Engenharia Agrícola, o ex-BBB Matteus Amaral usou as redes sociais para se pronunciar.

Mais cedo, um pedido de prisão contra ele foi protocolado no Ministério Público do Rio Grande do Sul por falsidade ideológica.



Em sua defesa, Matteus afirmou que outra pessoa fez sua inscrição. "A inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio", escreveu.

O gaúcho afirmou que nunca teve o objetivo de estudar através das cotas e se isentou de qualquer tipo de culpa.

"Lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção", reforçou.