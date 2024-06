Ex-BBB é denunciado ao MP e pode ser preso por falsidade ideológica

Matteus Amaral, vice-campeão do Big Brother Brasil 24, teve um pedido de prisão protocolado no Ministério Público do Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM

Matteus é acusado de se declarar negro para entrar em faculdade



Nesta semana, ele foi acusado de fraude após documentos apontarem que o gaúcho se declarou preto e conseguiu acesso a cotas raciais no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR), onde cursou Engenharia Agrícola.

A denúncia pede que o ex-BBB responda criminalmente por falsidade ideológica, por fraudar o sistema de cotas para ingressar na universidade.

“Inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa”.

O Instituto confirmou que o ex-BBB Matteus Amaral ingressou no curso de engenharia agrícola da instituição, em 2014, por meio de cotas para pretos/pardos.

A instituição informou que, na época, o único documento exigido era uma autodeclaração do candidato e, assim, não haviam meios de comprovar esta declaração.