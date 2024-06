Matteus é acusado de se declarar negro para entrar em faculdade

Questão ganhou destaque no X (antigo Twitter) - Foto: Reprodução

Matteus Amaral, vice-campeão do Big Brother Brasil 24, teria se declarado negro para ingressar no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em 2014.

De acordo com documentos disponíveis na internet, o ex-BBB se identificou como preto para estudar no campus de Alegrete, beneficiando-se das cotas destinadas a estudantes de baixa renda e oriundos de escolas públicas. No quinto semestre do curso, ele trancou a matrícula para cuidar de sua avó.

A questão ganhou destaque no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 13, meses após a participação de Matteus no reality show. Até o momento, tanto ele quanto a universidade, não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.