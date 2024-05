Adolescente americana com síndrome de Down é eleita miss | A TARDE

A jovem Kayla Kosmalski, de 17 anos, conquistou um feito histórico nos Estados Unidos. Ela, que tem síndrome de Down, foi eleita, na última semana, Miss Delaware Teen USA. Segundo a mídia local, sua graça, charme e determinação conquistaram o público e os jurados.

Aluna do último ano da Middletown High School, ela ganhou em sua segunda participação no concurso de beleza, realizado no Laird Performing Art Center da Tatnall School. Em agosto, a adolescente vai representar Delaware na categoria Miss adolescente nacional.



“Só quero dizer que as pessoas com síndrome de Down podem fazer qualquer coisa em suas vidas. Eles são quem são. Eles são incríveis. Sejam gentis uns com os outros, e a síndrome de Down não me impede!”, disse Kayla.



Kayla participou do seu primeiro primeiro concurso aos cinco anos. A jovem também é líder de torcida, faz natação e se dedica ao ativismo pela inclusão das pessoas com deficiência.



A jovem também tem uma lei com o seu nome e que tem como função orientar pessoas com deficiência em situações legais e burocráticas.

