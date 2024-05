Alunos e professores da rede estadual apresentam produções literárias | A TARDE

A Bienal do Livro Bahia 2024, que segue até esta quarta-feira, 1°, no Centro de Convenções, em Salvador, está servindo de vitrine para que estudantes e professores da rede estadual, vindos de diferentes regiões do Estado, compartilhem as suas produções literárias. Quem passa pelo espaço do governo estadual tem a oportunidade de conferir as apresentações dos 23 estudantes finalistas do projeto Tempos de Arte Literária (TAL) 2023, com textos de suas autorias em formatos de poemas, prosa e cordel. Além disso, o público pode conhecer os 24 livros escritos por 24 professores de colégios estaduais e dialogar com esses autores.

Suelem dos Santos, 16, 3º ano, do Colégio Estadual de Tempo Integral Amélia Rodrigues, localizado em Amélia Rodrigues, declamou o seu poema “Resistência e reexistência”. “Estou muito feliz de participar da bienal como poetisa, pois é uma experiência única neste espaço cultural, onde podemos mostrar o nosso talento e ampliar o nosso conhecimento”, revelou a estudante, que já tem planos de lançar um livro de poesias.

Já a professora de Língua Portuguesa, Alexandra Patrocínio, do Colégio Estadual Durvalina Carneiro, localizado em Feira de Santana, falou da experiência de expor o seu livro “Clarinha e a sementinha mágica”. “Este livro fala sobre saudade e a importância da amizade. Trabalhar com crianças e jovens sobre essa temática é muito importante. Sempre fui aluna de escola pública e meu primeiro livro eu encontrei no lixo. Hoje, me tornei escritora e eu acredito na escola pública, pois sei que podemos fazer a diferença”.

Programação - A programação do Governo do Estado na Bienal também inclui rodas de conversa; diálogos com professores da rede estadual de ensino; e estande das editoras das quatro instituições estaduais de Ensino Superior, onde podem ser encontrados, aproximadamente, 340 livros, dentre outras atividades.