Amante de Yuri, Kevelin também 'acabou com casamento' de youtuber

Vitória compartilhou foto da suposta traição - Foto: Reprodução

Yuri Lima não é o primeiro homem comprometido com quem a modelo Kevelin Gomes se relacionou. Antes do 'Caso Iza', a baiana teria "acabado com o casamento" da youtuber e influencer Vitória Guarizo.

“E a amante do ex-marido da Iza acabou com meu casamento em 2019”, publicou a jovem no Instagram.

“Gente, tava aqui comentando com a minha irmã: eu bati o olho na cara dessa amante do ex, agora, marido da Iza, e na hora falei ‘gente, conheço essa garota de algum lugar'”, contou Vitória Guarizo, mostrando a imagem de uma gravação que, segundo ela, seria do seu ex-marido e Kevelin.

“Aqui, meu ex-marido e ela. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Gente, estou chocada, que mulherzinha podre, que homem podre, sério. Homens, cara, homens. E essa daí, ó, não teve a mínima consideração com a mulher grávida. Com a mulher em si eu não vou nem comentar, porque… Sem comentários, essa daí não perdoa realmente ninguém”, disparou.