Amiga da ex de Kayky Brito diz que o ator deveria ser mais homem | A TARDE

A amiga da ex-esposa de Kayky Brito usou as redes sociais para detonar o ator nesta segunda-feira, 30. Após sofrer um atropelamento e ficar quase um mês internado, o casamento de Kayky e Tamara Dalcanale chegou ao fim.

Uma mulher de nome Maria Vitória comentou em uma publicação no Instagram se identificando como amiga de Tamara. "Moro no Rio e estive com ela diversas vezes enquanto ela esteve aqui por vários e vários dias", iniciou.

"Presenciei a dor dela, a preocupação, as idas dela ao hospital para te visitar, as conversas dela com os médicos. E você tem a indecência de sequer citar o nome dela nesse agradecimento. Que feio, meu caro, que feio", seguiu Maria.

"Desejo de verdade que, além da segunda chance que Deus te deu, ele também te dê a chance de você se tornar mais digno, mais humano, mais grato e mais homem", escreveu.

Confira o comentário.