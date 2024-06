Amigas? Mani Rego e Camila Moura se aproximam em festa | A TARDE

A ex de Lucas Buda, Camila Moura, e a ex de Davi Brito, Mani Rego, estiveram no São João da Thay, que acontece no Maranhão. Na ocasião, segundo a coluna de Lucas Pasin, do Splash, as duas se aproximaram bastante. Elas dividiram o quarto no passeio para os Lençóis Maranhenses, e criaram uma relação.

“Ela é uma fofa. Estou com uma tosse brava, e ela me deu o xarope que o filho dela toma. É um doce e me passa a sensação de mãezona, sabe? De coração quentinho. Foi muito generosa comigo e a pessoa com quem eu me senti mais acolhida aqui”, disse Camila sobre Mani em entrevista para a coluna.

A ex de Buda disse que não teve tempo de conversar com Mani sobre as experiências delas nos relacionamentos antigos. “Não trocamos experiências. Só nos encontramos à noite e tivemos uma troca de carinho”.

