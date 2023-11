Amigo de Amendoim, Cristian Bell fala sobre herança de influenciador | A TARDE

O empresário e influenciador digital, Cristian Bell, utilizou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 2, para revelar o destino da herança do amigo Rodrigo Amendoim, que foi encontrado morto no último sábado, 28.

Cristian afirmou que todos os bens acumulados por Amendoim serão deixados para o filho dele, Moisés, que tem nove meses de vida.

"Sobre as pessoas que estão me questionando sobre os bens: em vida, o desejo de Mendo nunca foi ajudar os parentes e eu não vou contrariar ele", garantiu o influenciador.

Entretando, Cristian Bell diz que avalia a possibilidade de ajudar os familiares de Amendoim. “Posso ajudar com uma cesta básica por mês, durante 6 meses do meu dinheiro, porque o de Mendo vai ser exclusivamente pra Moisés”.