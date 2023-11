Ana Hickmann afirma estar “há dias sem dormir” após agressão | A TARDE

Ana Hickmann fez publicações nos Stories do Instagram ao lado do filho na manhã desta terça-feira, 21. A apresentadora comemorou e disse: “Hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, com um bom dia assim”.

“Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia, então, isso significa que hoje será, sim, um grande dia”, disse.

Além disso, Hickmann mostrou as vitaminas que toma e as dificuldades enfrentadas após as agressões do marido, Alexandre Correa.

“A suplementação tem me ajudado muito a manter a qualidade de vida, afinal de contas, tem sido tanto estresse, dias sem dormir, tanta coisa acontecendo, uma avalanche. Então, a coisa que eu mais preciso é saúde. Saúde para cuidar do meu menino e dar continuidade na minha nova vida”, completou.

A apresentadora relatou à Polícia Civil que o executivo a pressionou contra a parede, ameaçou dar uma “cabeçada” e teve o braço pressionado em uma porta de correr. O relato foi confirmado por Correa, mas ele negou que tenha dado cabeçada na mulher.