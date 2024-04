Anderson Leonardo faz pedido aos amigos do Molejo: "momento delucidez" | A TARDE

Internado em estado grave em tratamento contra um câncer inguinal raro, o cantor Anderson Leonardo, 52, reuniu colegas da banda e fez um pedido especial.

A equipe do sambista contou que quando ele voltou a ser internado inconsciente e levado à sala vermelha do Hospital Unimed-Rio, a família foi chamada e se reuniu com a junta oncológica, que explicou a gravidade do quadro.

Segundo o músico Andrezinho, o cantor pediu um cavaco para tocar no hospital.

"Ele acordou e cantou. Em um momento de lucidez, quis tocar. Falou: ‘Pega meu cavaco’”, disse o músico em entrevista ao Domingo Espetacular.

Durante um show no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 28, o Molejo fez uma homenagem a Anderson.

“Esse é um momento especial. Vamos mandar energia positiva para o Anderson”, disse Claumirzinho, colega de banda do vocalista.