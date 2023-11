Andressa Urach anuncia fim de namoro após menos de um mês | A TARDE

A modelo Andressa Urach anunciou no domingo, 5, o fim do namoro com Sérgio Carvalho, em relacionamento que havia sido oficializado há menos de um mês.

"Não, eu não estou mais namorando. Sérgio é uma pessoa incrível. Foi uma experiência maravilhosa ter me relacionado com ele, mas ontem eu terminei, porque estou em uma fase diferente", afirmou em stories do Instagram.

No relato, Andressa Urach afirmou que pretende focar em projetos profissionais. "Uma fase que eu quero focar no meu trabalho, na minha vida profissional, não quero me relacionar. Não quero um namoro agora".

"Somos amigos, quero que ele seja muito feliz. Ele sempre respeitou muito meu trabalho, a gente não brigou. É só que eu preciso desse tempo. Estou focada mesmo na minha vida financeira agora. Não posso ficar dividindo atenção nesse tempo", completou.