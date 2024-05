Andressa Urach e planos para novo bebê após noite em motel | A TARDE

Modelo e produtora de conteúdo adulto, Andressa Urach revelou o desejo de ter mais um filho. Atualmente ela é mãe de Leon, de 2 anos, e Arthur, de 19.

A informação foi compartilhada pela própria Urach, na segunda-feira, durante pernoite num motel. Atualmente ela namora o ator pornô Lucas Matheus.

"Parei ontem de tomar remédio. Vamos começar a tentar um neném", escreveu Urach, ex participante do reality show A Fazenda, da TV Record.

No fim de abril, o ex e pai do pequeno de 2 anos, Thiago Lopes, publicou uma mensagem considerada indireta para a ex-miss bumbum.

Ele citou o Código Civil e afirmou que a prática de atos contrários a moral e bom costume poderiam fazer com que ela perdesse o poder que tem sobre o filho do ex-casal, Leon, de 2 anos.

"Vocês sabiam que a prática de atos contrários à moral e aos bons costumes pode te levar a perder o seu poder familiar sobre os seus filhos? Então fica ligado! Isso aí está previsto no Código Civil", disse.

Vale lembrar que, segundo a própria, ela não tem mais a guarda do pequeno. "Infelizmente, eu perdi a guarda para o Thiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade", disse ela, que tem apenas direito a visitas assistidas nos fins de semana.

Em casos de necessidade de apoio emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio e prevenção do suicídio, com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa. O centro garante sigilo total e atende por telefone, e-mail e chat 24 horas por dia, nos sete dias da semana, pelo telefone 188.

Fonte: Agência Senado

