Andressa Urach faz sexo ao vivo com o namorado e choca convidados | A TARDE

Andressa Urach voltou a causar ao fazer sexo ao vivo com o namorado durante o lançamento do seu retorno aos ensaios nus na revista Playboy. O episódio um tanto inusitado e ousado aconteceu na noite de terça-feira, 07, em São Paulo.

Famosos como o ex-BBB Serginho Orgastic, Juju Ferrari, assim como Sabrina Boing Boing, marcaram presença no evento, que contou com o show de MC Pipokinha.

Após autografar exemplares da revista em que aparece como veio ao mundo, Andressa Urach fez uma performance no pole dance. Em seguida, ela surpreendeu a todos com um striptease e finalizou fazendo sexo, diante de todos, com Lucas Matheus.

