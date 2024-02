Andressa Urach revela romance com cantor famoso: "conteúdo delícia" | A TARDE

Criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach surpreendeu ao revelar que já viveu um romance com um cantor famoso. A declaração foi feita durante participação no canal de Lucas Selfie.

A ex-modelo contou ainda que o artista em questão seria uma boa opção para gravar um conteúdo adulto.

LEIA TAMBÉM

Andressa Urach flagra namorado com outra e se revolta; vídeo

“Eu acho até que já peguei. [Esse] famoso que peguei e nunca contei mas que acho que daria um conteúdo delícia é o Lucas Lucco. Aquele tanquinho dele ia dar bom. O Arthur [Urach] nem sabe que fiquei com ele”.

Andressa contou ainda que o relacionamento com Lucco aconteceu antes dele fazer sucesso: “Ele está solteiro agora, nunca mais fiquei com ele. Eu não me lembro se foi na época do Miss Bumbum ou A Fazenda. Ele não era nem tão famoso”.

Ela contou ainda que chegou a dar conselho ao cantor: “Lembro que fui ao show dele, fiquei com ele e, na van, ainda falei: ‘Se você focar, vai fazer mais sucesso que o Luan Santana’. Ele estava começando a se destacar”.