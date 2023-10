Andressa Urach volta a ser internada e passará por nova cirurgia | A TARDE

Duas semanas após ser submetida a uma cirurgia de emergência, a modelo Andressa Urach voltou a ser internada nesta terça-feira, 3, e passará por uma nova cirurgia.

A informação foi compartilhada pela própria criadora de conteúdo em suas redes sociais. Desta vez, o procedimento será para a retirada do cateter que usou na última cirurgia.

"Acredito que eu devo ficar anestesiada e devo ficar umas três horas até acordar da anestesia. A cirurgia vai acontecer daqui a pouco, mas eu já cheguei antes pra me preparar", contou Urach.

Ela contou ainda que está com pielonefrite, que é uma infecção no rim, e seu médico recomendou o fechamento do catéter, o que só poderia ser feito após a infecção ser controlada.