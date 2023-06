Anitta revela estar há meses sem sexo: 'Só trabalho e me estresso'

A cantora Anitta revelou que está há meses sem transar e reclamou das consequências da 'seca' em uma live no Instagram, na noite de segunda-feira, 5. Na publicação, a artista contou que está totalmente dedicada ao trabalho e que deixou a vida amorosa praticamente de lado.

"Estou mais parada que foco de dengue. [...] Não vejo homem e nem mulher. Só vejo eu e o trabalho. Eu só trabalho e me estresso", explicou.

Anitta também brincou com os fãs sobre rumores de relacionamentos. "Vocês podiam inventar uns namorados para mim, quando vocês inventam eu começo a falar", afirmou.

A cantora ainda aproveitou o momento de descontração para avisar aos fãs que não vai mais publicar conteúdos em português no seu perfil oficial. A conta será focada na carreira internacional. Enquanto, o perfil @qgdaanitta foi criado para interagir com o público brasileiro em decorrência dos problemas com queda do engajamento nos últimos dias.

"Eu gosto de ficar fazendo stories para vocês, mas não dá para ficar fazendo aqui neste Instagram em português, porque cai todo o meu engajamento 'lá de fora' [do exterior]", revelou.

Anitta está em Istambul para se apresentar na abertura da final da Champions League, no próximo sábado, 10, no Atatürk Olympic Stadium. A cantora dividirá o palco com o artista nigeriano Burna Boy.