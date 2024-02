Aniversário de Salvador terá show com dez horas de Bell Marques | A TARDE

Em coletiva de imprensa sobre o balanço final do Carnaval, no camarote da Prefeitura de Salvador, no Campo Grande, nesta quarta-feira, 14, Bruno Reis (União Brasil) detalhou a programação do aniversário de Salvador, que acontecerá nos dias 6 e 7 de abril e contará com apresentação de dez horas do cantor Bell Marques, em um trio elétrico que fará o percurso entre Ondina e Barra, no último dia.



"Bell completa 10 anos de carreira solo, 50 anos de carreira. Ele queria fazer um show de duração de 10 horas. Imagine, com 72 anos, é realmente um fenômeno”, disse o prefeito sobre a apresentação, que acontecerá entre 16h e 2h da manhã. Bell completa 72 anos de idade em 5 de setembro.

Também durante a entrevista, o prefeito justificou que a festa acontecerá uma semana após o aniversário da cidade, que é no dia 29 de março, porque a data oficial cairá em uma Sexta-Feira Santa, no período da Páscoa.

“No sábado, dia 6 de abril, nós vamos ter um evento que terá cobertura nacional, nessa mesma pegada de valorização dos blocos Afro, com apresentação dos blocos afro, com contratação de artistas negros locais. Então, será uma festa ‘Salvador no Capital’ Afro, no dia 6", disse.

Segundo o prefeito, a ideia é que os eventos de aniversário da cidade atraiam a atenção de todo o país. “A gente ainda vai definir os detalhes, as atrações, a programação toda. Vai ser também mais um momento em que Salvador vai estar projetada para o Brasil. Então, é muito importante valorizar ainda mais a nossa cidade”, concluiu.