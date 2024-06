Ao som de Madonna, Gianecchini ensaia para viver drag queen no teatro | A TARDE

Prestes a interpretar uma drag queen no espetáculo 'Priscilla: A Rainha do Deserto', o ator Reynaldo Giancecchini compartilhou o vídeo de um ensaio nesta quinta-feira, 6.

LEIA TAMBÉM

Reynaldo Gianecchini surge caracterizado como drag queen

Aproveitando a 'quinta-feira da nostalgia', Giancecchini compartilhou o vídeo de uma das primeiras aulas que fez para viver a personagem.

"Fazer uma drag tem sido um desafio gigante e que bom poder contar com tantos profissionais incríveis! Venham ver, tá muito lindo tudo!", escreveu o artista.

No espetáculo, Gianecchini interpretará a drag queen Mitzie Mitosis. O musical 'Priscilla: A Rainha do Deserto' conta a história de uma viagem de ônibus pelo deserto australiano que Tick faz com dois amigos até uma cidade onde pretende encontrar um filho que nunca conheceu acompanhado de um homem e uma mulher trans que também trabalham como drag queens.

Confira o vídeo.

Publicações relacionadas