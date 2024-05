Reynaldo Gianecchini surge caracterizado como drag queen; veja | A TARDE

O ator Reynaldo Gianecchini surgiu caracterizado como uma drag queen, em uma publicação realizada no Instagram, neste sábado (18), onde o ator reforça o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, celebrado na última sexta-feira, 17.

Vestido com colan decotado, com um look carregado de brilho e cores, o ator também chamou atenção pela maquiagem super colorida e brilhante. A caracterização faz parte da personagem interpretada por Gianecchini, no musical 'Priscilla, a Rainha do Deserto'.

“Ontem foi Dia Internacional da Luta Contra LGBTfobia! As fotos são da preparação pra viver uma drag em @priscillarainhadodesertobr. Eu tenho muito orgulho de fazer esse espetáculo e tô loko pras vocês virem com a gente!”, escreveu o ator, na legenda da publicação.

Apesar da publicação ter o intuito de relembrar a importância da luta contra a homofobia, os comentários deixados por alguns internautas, carregam teor homofóbico. “Saudade da minha infância! Naquele tempo não tinha nada disso!!”, escreveu uma internauta. “Nossa quem é a moça ou melhor, senhora?”, questionou outro. “Decepcionada é pouco. Meu namorado de infância se tornou isso”, criticou uma terceira.

Fãs do ator repreenderam os comentários preconceituosos deixados na publicação. "Legenda: luta contra lgbtfobia... Comentários homofóbicos, agressivos. Que triste ver que as pessoas são infelizes nesse nível! Giane lindo! Talentoso! Sempre será!", defendeu uma fã. "Que raiva desse povo falando besteiras nos comentários", desabafou outra.

