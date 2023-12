Após 40 anos de emissora, Regina Casé tem contrato encerrado na Globo | A TARDE

A atriz Regina Casé vai ter o seu contrato encerrado com a TV Globo no próximo mês. Casé, que está na emissora há 40 anos, vai começar a assinar por obra. À coluna Play, do jornal O Globo, ela comentou sobre a nova fase e os projetos futuros na empresa.

“Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos. Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui e fora”, pontuou.

A artista falou ainda sobre o sucesso de sua trama mais recente: “Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em Todas as flores e com a volta de Dona Lurdes, que, de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo”, contou.

Em seguida, Regina falou sobre os planos para o próximo ano: “Também começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes, todos já com data marcada para rodar. É a vida sendo vida. E que a vida, vida seja”.

Ela esteve no ar na emissora até o último dia 20, quando Todas as flores, de João Emanuel Carneiro, foi encerrada. E quem pensa que ela vai parar, engana-se: ela está gravando Dona Lurdes, o filme, baseado no livro Diário da dona Lurdes, lançado por Manuela Dias após a novela Amor de mãe. A obra conta o que aconteceu com a protagonista do folhetim após o encerramento da história televisionada, em 2021.