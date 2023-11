Após Ana Hickmann, ex-BBB revela que foi agredida por ex-namorado | A TARDE

Após Ana Hickmann denunciar o marido por agressão, a ex-BBB Gleici Damasceno revelou, na noite de segunda-feira,14, que também foi vítima de agressão em um relacionamento. Na plataforma X (antigo Twitter), ela contou detalhes do episódio e se solidarizou com a apresentadora da RecordTV.

“Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente)”, iniciou a Gleici Damasceno.

Em seguida, Gleici Damasceno revelou que acabou reatando o relacionando após ele se desculpar pelo ocorrido e rebateu as críticas de que ela queria surfar na exposição do caso Ana Hickmann.

“Eu entendo que hoje tudo é sobre ela, não estou querendo 'aparecer' como poucas pessoas estão sugerindo, estou mais é querendo reforçar o quanto ela foi corajosa e isso pode fazer muitas mulheres encerrarem ciclos de violência”, afirmou.

Por fim, a ex-BBB contou que buscou ajuda psicológica e se solidarizou com Ana Hickmann. “Foram anos de terapia para superar isso. Desejo todo amor para ela, esperando que consiga romper esse ciclo de violência e seguir uma vida plena. Ana é uma mulher forte e inteligente, capaz de inspirar outras a não viverem relacionamentos abusivos”, completou.