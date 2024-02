Após boatos, Nicolas Prattes assume namoro com Sabrina Sato | A TARDE

O ator Nicolas Prattes assumiu na madrugada do último domingo, 18, que está namorando com Sabrina Santo. Ele esteve com a apresentadora no desfile das campeãs do Rio de Janeiro, quando ela representou a Vila Isabel, agremiação da Zona Norte carioca, onde é rainha de bateria.

Em conversa com Gabriel Perline, do IG Gente, Nicolas Prattes decidiu abrir o jogo e afirmou que está apaixonado. “É amor!”, declarou.

Após desfilar no Rio de Janeiro, Sabrina Sato pegou um jatinho para São Paulo, onde desfilou pela Gaviões da Fiel. Nicolas Prattes foi junto.

O romance entre os dois já era alvo de boatos desde o início de fevereiro, quando eles foram flagrados na piscina do hotel, junto com a família de Sabrina Sato durante a comemoração do seu aniversário de 43 anos. No carnaval, eles voltaram a ficar juntos.

A ex-BBB está solteira desde março do ano passado, quando anunciou sua separação de Duda Nagle, com tem uma filha, Zoe, de 5 anos. Já Nicolas Prattes ficou solteiro por 3 meses após terminar o relacionamento de pouco mais deum ano com Luiz Caldi.