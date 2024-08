Após cancelar show devido saúde, Safadão fala sobre tratamento; vídeo

- Foto: Fred Pontes | Divulgação

Wesley Safadão está fazendo um tratamento para emenizar a dor que sente. Na sexta-feira, 19, ele precisou cancelar um show que faria no Pará e afirmou que travou a coluna e estava com fortes contrações musculares.

Neste sábado, 20, ele afirmou, durante apresentação em Fortaleza, que seria a primeira vez na minha vida que canta sem escutar nada.

"De ontem pra hoje tomei tanto corticoide pra amenizar a dor que tô sentindo que não estou escutando nada. Desde o início do show que tô perguntando ‘tô cantando no tom?'”, disse ele.

Nas redes sociais, ele afirmou que estava grato por ter cumprido o compromisso. "Primeiro show que cantei sem retorno nenhum, mas Deus é maravilhoso e me permitiu cumprir com meu compromisso com a galera de Fortaleza".