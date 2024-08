Wesley Safadão volta a cancelar show após problema de saúde

Cantor sentiu “fortes contrações musculares” - Foto: Reprodução | Instagram

Wesley Safadão cancelou um show em Salinópolis, no Pará, na madrugada deste sábado, 20, por problemas de saúde. O cantor de 35 anos sentiu “fortes contrações musculares e está passando por atendimento médico”, segundo a equipe do artista.

“Salientamos que o contratante responsável pelo show cumpriu com todos os pontos do contrato e se colocou à disposição para qualquer ajuda”, completou a nota.

Leia a nota na íntegra:

Comunicado divulgado pela equipe de Safadão | Foto: Divulgação

Em seu perfil oficial do Instagram, Safadão publicou um vídeo onde aparece em uma clínica e disse estar com a “coluna travada”. “Vou fazer um bloqueio nas costas para diminuir a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida”, contou.



O artista aproveitou para se desculpar pelo cancelamento do show em Salinópolis. “Estou muito triste. Minha tristeza de ter que cancelar esse show é maior que a dor que passei o dia inteiro sentindo. Vou fazer esse bloqueio, ficar de repouso e com fé em Deus amanhã estarei melhor”, finalizou.

Wesley Safadão faz tratamento para dores | Foto: Reprodução | Instagram

É importante pontuar que, recentemente, Safadão se afastou dos palcos devido a crises de ansiedade. Depois disso, o artista, que fazia uma média de 250 shows por ano, pretende fazer apenas 50 em 2024.