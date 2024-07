VÍDEO: Safadão brinca com pesquisa de fidelidade e promove declaração

Safadão pediu que rapaz respondesse as perguntas e depois se declarasse para a esposa - Foto: Reprodução | Youtube

O cantor Wesley Safadão promoveu um 'momento romance' durante sua apresentação no Parque de Exposições de Salvador, na noite deste sábado, 29. Ele encontrou um casal na plateia e fez com que uma declaração fosse feita na frente de todos os presentes no show.

A situação aconteceu após uma brincadeira feita pelo artista de sertanejo e forró. Inicialmente, ele prendeu a atenção da pública ao citar uma suposta pesquisa que falava sobre a fidelidade dos homens soteropolitanos.

"Eu quero compartilhar com vocês sobre essa pesquisa que foi feita e a gente sabe que o estado da Bahia é um estado que cresce, que se desenvolve, é extremamente importante pro Brasil, é decisivo. Mas o que eu quero dizer, repito mais uma vez, não sou eu quem estou falando, vou ser direto agora. O resultado da pesquisa diz que a cidade de Salvador é o lugar onde tem mais homem fiel no Brasil", disse Safadão.

Em seguida, o cantor começou a interagir com algumas pessoas na plateia até focar em um casal que tinha 17 anos de casado. Safadão pediu que o rapaz respondesse as perguntas e depois se declarasse para a esposa.

"Vocês têm 17 anos e dois meses de casados e jamais trocaria por um cavalo do quarto de milha do Haras WS? Gostei [...] Bote ela de frente para você, não olhe mais para mim. Ela só vai olhar para o seu olho. Era para você dizer isso há 17 anos e você esqueceu. Tem gente que acha que a maior declaração de amor é 'eu te amo' ou 'eu não vivo sem você'. A maior declaração você vai fazer agora e se ela gostar vai te dar aquele beijo. Olhe para ela e diga: 'Eu nunca vou te trair'", brincou o cantor.

Após o momento, os dois se beijaram e levantaram o público presente no Parque de Exposições. O cantor deu sequência com o show e emendou a situação com a música 'A dama e o vagabundo'.

