Após comentários homofóbicos, Xanddy sai em defesa da filha

Após ver comentários homofóbicos sobre o relacionamento da filha, Camilly Victória, com a rapper norte-americana Daze, o cantor Xanddy usou as redes sociais, na quarta-feira, 6, para defender a jovem. Em uma postagem do Instagram, o artista fez um apelo aos internautas.

"Deixem minha bichinha ser feliz", escreveu ele.

Recentemente, Camilly Victória se declarou para a namorada e respondeu questionamentos sobre como lida com os boatos envolvendo sua vida pessoal. O romance das duas foi um assunto muito comentado nas redes sociais.

"Já me acostumei com boatos. Quem está feliz consigo mesmo, não sai falando da vida de ninguém. O que importa é ser feliz, verdadeira, cuidar de quem eu amo e de minha vida", disse a cantora.

Anteriormente, diante de rumores de que estaria brigado com a filha devido ao relacionamento homoafetivo, Xanddy chegou a se posicionar.

"Qualquer escolha que façam para a felicidade deles, tanto eu quanto a Carla, nós estamos aqui para apoiá-los, amá-los, e eu tenho certeza que é assim que eles se sentem. Nós criamos eles assim. A base aqui na nossa família sempre foi o amor e o respeito. Acima de tudo", afirmou.