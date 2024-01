Após denúncias, Ana Hickmann entrega filho para férias com o pai | A TARDE

Ana Hickmann entregou o filho para passar férias com o empresário Alexandre Correa, pai do garoto. Nos últimos dias, Alexandre fez acusações contra a apresentadora e chegou a pedir sua prisão.

Correa alegava que não autorizou a mudança nas datas que ficaria com o garoto. A equipe de Ana, por sua vez, afirmou que as datas de visitas foram acordadas entre ambas partes.

Em comunicado, a equipe de Ana detalhou o cronograma de visitas do filho.



"A determinação de férias teve início nessa terça-feira (9), conforme alinhada entre ambas as partes, e está sendo cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo: 1ª visita: 11/12; 2ª visita: 18/12; 3ª visita: 26/12; 4ª visita: 03/01".

A equipe informou ainda que há registros de que a visita de 3 de janeiro ocorreu, sem interferências da apresentadora.

"Registros do dia 03/01/2024, mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes. O horário de recolhimento da criança para início das férias com o pai, transferido para 09/01/2024 e aprovado pela Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, é às 9h, o que comprova que não houve tentativa de nova alteração".