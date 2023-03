Após matar motociclista, Toguro anuncia que será pai

Um dia após se envolver no acidente que matou um motociclista na zona norte do Rio de Janeiro, o influenciador Tiago Toguro usou as redes sociais para anunciar que a namorada, Nara Paraguaia, aguarda o primeiro filho do casal.

Ela havia compartilhado um vídeo no Youtube contando a novidade e publicou também a novidade em seu Instagram, mas após críticas, removeu as publicações.

No vídeo, intitulado 'Vou ser pai — Mudança de vida', ele é informado por Nara sobre a gravidez, em um encontro de amigos. Inicialmente, Toguro não acredita na notícia e pensa se tratar de uma trolagem. Em outro momento, ele afirma que ser pai é um sonho antigo e fazia um ano que pedia a Deus.

"Togurito à caminho. Eu quero ter o filho, eu escolhi, eu programei. É ela, é a Nara. Paraguaia, não tem como ser com outra pessoa", inicia Toguro, que segue a declaração à namorada.

“Conheci diversas pessoas no mundo, mano. Vi maldade em quase todas elas, menos na Paraguaia. Me protegeu, aceitou umas coisas, me perdoou, perdoou de novo, me abraçou, oramos juntos um dia, na cama, chorando. Que venha o filho pra mudar nossa vida, pra trazer alegria, pra trazer salvação, luz, tanto para a ‘Mansão [Maromba]’ quanto pra minha casa, pra minha vida".

Ele afirma ainda que espera que a criança seja um menino. O influenciador diz ainda que seu pai é a sua única família, mas após uma briga recente, ambos se afastaram. "Ele nem sabe que vai ser vô. Peço a Deus que a vinda dessa criança sele a paz entre eu e ele porque só tem eu e ele agora. Então, que essa criança traga união na minha vida, traga o lado família porque eu sou um pai de família que cuida de 30 filhos. Só que agora, sangue, né?. Isso é muito importante para a minha vida, mano", disse Toguro.

A publicação foi feita dois dias após ele ter se envolvido no acidente que causou a morte de um motociclista no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, internautas pontuaram que o anúncio foi apenas uma "cortina de fumaça" para o episódio.