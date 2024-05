Após perder o BBB 24, Juninho retoma rotina como motoboy | A TARDE

Após entrar no Big Brother Brasil 24 e ser o sétimo eliminado do reality show, Antonio Carlos da Silva Jr, mais conhecido como Juninho, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores que retomou a vida como motoboy.

O carioca é formado em Contabilidade, mas ficou desempregado durante a pandemia, quando passou a trabalhar nas ruas com a moto.

Em vídeo que aparece com capacete, ele frisa que, apesar de ter participado do reality show, não ficou rico.

"Alguém: 'nossa, depois que saiu do BBB sumiu! Ficou rico, é?'. Eu: 'Aham. Vou ali fazer umas entregas e já volto pra gente conversar'", escreveu Juninho.

Após negar estar rico, ele brincou: "Mas se for da sua vontade, Deus, seu filho está pronto! Enquanto isso, partiu entregas"

Nos comentários, internautas chegaram a lembrar que Juninho julgou atitudes de Davi durante o programa. "Estava na suas mãos a mudança da sua vida, meu chapa, mas você escolheu julgar uma mesa de café da manhã e almoço. Pede pro Rodriguinho e pro Binn um pix, vê se eles te ajudam..Era só colar com um dos seus, foi querer fazer moral com a elite. Agora vai fazer entrega...", escreveu um internauta.

Outra sugeriu que o carioca se envolveu com o grupo errado. "você poderia ter feito o seu jogo bacana sem se envolver com aquele grupo. Mostrar a sua história, ter ficado mais no jogo e ter ganho prêmios. Pensar mais em vc, porque pelo que vejo vc é um cara muito lutador".

Houve também internautas que marcaram empresas e sugeriram publicidades com o ex-BBB. "Bora contratar e fazer uma publi bacana", disse uma internauta. "Já era pra ter feito uma parceria", comentou outro.

