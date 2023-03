Após revelar interesse, Xuxa é convidada a conhecer casa de swing

Após revelar que tinha interesse em visitar uma casa de swing antes dos 60 anos, uma rede social brasileira de sexo e swing convidou a apresentadora Xuxa Meneghel se comprometeu a levá-la em qualquer uma das casas parceiras.

Em participação no Saia Justa, do GNT, Xuxa afirmou que, apesar do interesse, não seria possível ir antes dos 60, pois faz aniversário no dia 27 deste mês.

"Não tem como. Eu já fiz as contas e tenho muitas coisas para fazer [até o aniversário]. [...] Acho que nem tudo me é permitido e que me convém uma coisa assim quando se passa de uma certa idade", disse Xuxa.

Após a declaração, a rede social Sexlog fez a proposta de realizar o sonho de Xuxa. “Oi, Xu! Muito prazer, eu sou o Sexlog, a maior rede social liberal da América Latina. Fiquei sabendo que você tem o sonho de conhecer uma casa de swing. Bora? Tenho várias pra te indicar”.

Segundo a empresa, Xuxa, inclusive, não precisa se preocupar com curiosos de plantão, pois nessas casas a discrição é obrigatória e celulares, fotos e vídeos são proibidos.

O Sexlog afirma ainda que o respeito é a regra número 1 em casas de swing e só fica nu na frente dos outros quem se sente à vontade. Nenhuma troca ou relação é obrigatória e mudar de ideia no meio do processo também é possível.

Agora, só resta saber se o Junno, marido da apresentadora, vai topar o convite do Sexlog e conhecer uma casa de swing.