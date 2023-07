Após revelar problemas, Biel Randal ganha casa, tratamento e trabalhos

Após o influenciador baiano Biel Randal publicar uma série de vídeos em suas redes sociais revelando estar passando por problemas de saúde mental e financeiro, outros influenciadores se uniram para contar novidades sobre ele.

Em vídeo com o próprio Gabriel, Dum Ice e Elias afirmaram que já conhecem as dificuldades que ele enfrenta há algum tempo e já atuam na tentativa de ajudá-lo desde antes a divulgação dos stories.

Elias Souza aproveitou o momento para alertar sobre o cuidado que o público precisa ter ao fazer comentários nas redes sociais. "Ao invés de ajudar, está afetando a pessoa. Acaba deixando a pessoa com mais ansiedade, mais problemas, pensando mais no que fazer, pois a vida é um processo e a gente tem que esperar esse processo", disse.

Ele pontuou que Gabriel agora tem uma equipe para assessorá-lo e vai se mudar para uma casa melhor, onde vai poder levar a família.

"Agora ele tem uma equipe que vai assessorar ele, ele vai se mudar para uma casa melhor, já almoçou, tomou café, já conversamos com ele... família, ele precisa da família perto dele. Agora ele vai ter uma casa para ele ficar tranquilo, em um lugar legal e vai poder levar a família, ele precisa da família perto dele".

Dum Ice frisou que o assunto é mais complexo do que o divulgado nas redes. "Só entende quem sabe o que está acontecendo. A gente dá todo apoio a Gabriel, ajuda Gabriel e não é de agora não, é de muito tempo. Mesmo dando apoio ele vai falar. Vai ter sim um psiquiatra acompanhando ele, mas tudo é um processo. Ele queria um 'confortozinho', uma mudança, que está acontecendo. Deus ajude que daqui pra frente ele fique com a cabeça no lugar".

Nesta quinta-feira, 13, Gabriel publicou uma série de vídeos afirmando que ficou desestruturado devido situações que teve que carregar na mente e no coração, que se acumularam e chegaram a um ponto crítico.

"Hoje em dia me encontro desestruturado em tudo, emocional, financeiramente, sem direção. Todo dia peço a Deus para me dar uma direção, boto meu joelho no chão e peço discernimento. É por isso que estou sumido dos stories. Tento não levar problema para ninguém", contou.

null Matheus Calmon