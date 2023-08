Após ser demitido da Globo, Manoel Soares lança programa nesta segunda

Demitido da TV Globo no fim de junho deste ano, o ex-apresentador do 'Encontro' e do 'Papo de Segunda' lança nesta segunda-feira, 17, seu próprio programa, o 'Bombou'.

O programa é um projeto multiplataforma que será exibido em redes como Facebook, Youtube e Spotify. Na atração, ele comenta assuntos do dia e reproduz notícias de outros veículos.

Em um episódio já divulgado na plataforma de áudio, Manoel chegou a imitar o presidente Lula ao comentar o relançamento do programa Mais Médicos.

Segundo Soares, o Bombou tem o objetivo de democratizar a informação com linguagem simples. O programa será exibido diariamente às 17h. Este é o primeiro projeto de uma série que ele pretende lançar ao longo do ano.

O lançamento do Bombou coincide com a volta de Patícia Poeta ao 'Encontro'. Ela estava de férias desde 30 de junho, mesma data quando o desligamento de Soares da emissora foi divulgado.