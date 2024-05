Após término, Davi apaga fotos e pedidos de desculpa a Mani Rego | A TARDE

Com o fim do relacionamento entre Davi Brito e Mani Rego, o campeão do BBB 24 apagou as fotos publicadas com a ex-namorada de seu perfil no Instagram nessa quarta-feira, 24. Ele também deletou os pedidos de desculpas a Mani.

As publicações foram apagadas um dia depois de ele confirmar o fim do relacionamento em uma gravação do “Altas Horas”, da TV Globo. Davi se referiu a Mani como “ex-namorada”. De acordo com o Gshow, o baiano disse precisar de um tempo para entender o que aconteceria após o programa.

Uma das publicações que foram apagadas é a que ele pedia que a empreendedora desse “uma nova chance" ao relacionamento dos dois após falas polêmicas do ex-BBB. Ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na quarta-feira passada, 17, ele afirmou que os dois estavam apenas “se conhecendo”.