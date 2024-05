Davi confirma término com Mani e dispara: "Não soube me respeitar" | A TARDE

O vencedor do Big Brother Brasil 24 (BBB 24), Davi Brito, confirmou o término de namoro com Mani Reggo e ainda teceu algumas críticas à ex-companheira. A declaração do soteropolitano aconteceu em gravação para o programa do Altas Horas, que vai ao ar no próximo sábado, 27.

O vídeo foi obtido e divulgado no Portal Leo Dias. Na gravação, o jovem de 21 anos revela que não está vivendo um bom momento após ganhar o BBB24, já que o "bombardearam de informações".

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", começou.

Nas palavras de Davi, Mani não soube "respeitar" o momento dele e confirmou a separação. "E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo", afirmou.

Ainda durante a sua declaração, o vencedor do BBB fez revelações sobre a conversa que teve com a ex-namorada e alegou que ainda tentou manter o relacionamento.

“Eu conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura”, finalizou.

