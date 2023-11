Após término e brigas, Andressa Urach surge com ex: "meu melhor amigo" | A TARDE

Após o término do relacionamento, que foi seguido de polêmicas, brigas públicas e trocas de acusações, Andressa Urach e o ex-marido Thiago Lopes jantaram juntos em um restaurante em Gramado, Rio Grande do Sul.

Em uma imagem com a mãe e Thiago, Urach afirmou que estava com pessoas que ama. "Em Gramado com as pessoas que eu amo".

Em outro click, ao lado apenas do ex, Urach escreveu: "Meu ex-marido é meu melhor amigo".

Durante interação com internautas, Urach repassou a Thiago a pergunta de um fã que quis saber se eles ainda poderiam voltar a ser uma família.

"O que você acha isso, Thiago?". O empresário, por sua vez, explicou que eles já haviam se perdoado.

"Andressa sempre teve um carinho muito grande por mim. Já nos perdoamos. E cada um é livre pra seguir o caminho que quiser".