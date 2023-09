Após término, Luísa Sonza muda letra de 'Chico': "É só um nome"; vídeo

Após a repercussão do fim do relacionamento, a cantora Luísa Sonza fez seu primeiro show e chegou a mudar parte da letra de "Chico". Em apresentação realizada na noite de sexta-feira, 29, em Porto Alegre, ela retirou o nome do ex da canção.



Antes de iniciar a música, ela alertou os fãs da mudança: "Para parafrasear mais ainda Chico Buarque, vamos cantar 'se acaso me quiseres'. Ok? Esse nome é só um nome e essa música é para o Chico Buarque. Vamos só treinar uma vez", diz a cantora em vídeos que circulam nas redes sociais.

O relacionamento de Luísa com o influencer Chico Moedas durou cerca de dois meses, mas chegou ao fim após a cantora anunciar que houve traição da parte dele.

Reprodução / Redes Sociais