Após voluntariado, Davi volta à Bahia e promete retornar ao RS | A TARDE

Após passar quatro dias no Rio Grande do Sul auxiliando as vítimas da catástrofe no estado, Davi anunciou que está retornando a Salvador neste domingo, 12.

Ele contou que precisa resolver algumas coisas em sua cidade natal, mas prometeu retornar ao estado sulista.

"Estou retornando para a minha casa porque eu tenho algumas coisas pessoais minhas para resolver, mas logo em seguida eu vou estar retornando sim pra lá, para o Rio Grande do Sul, onde estarei colaborando, mais uma vez, para ajudar as pessoas que estão realmente precisando", disse ele durante live.

Davi pediu aos fãs que interrompessem, por enquanto, as doações ao seu PIX e passassem a ajudar por outros meios. Ele contou que prestará conta de toda arrecadação.

"Vou ta colocando lá nos meus stories, todos os recibos e boletos das compras que eu fiz, prestando contas a vocês. Tudo aqui é na transparência. Não tem enrolação, nada disso (…) Vou ta mostrando aí como foi utilizado o dinheiro (…) para não ter nenhuma conversa com o meu nome".

