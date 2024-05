Cobrada por internautas, prefeitura no RS cita doações de Davi, do BBB | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito está no Rio Grande do Sul auxiliando as vítimas das enchentes e fazendo doações, fruto da arrecadação mobilizada com os fãs em suas redes sociais.



A prefeitura de Canoas, em suas redes sociais, foi cobrada por internautas após compartilhar um vídeo da doação de água, refrigerante e cestas básicas a cerca de 600 famílias.

A postagem foi feita sem citar o nome ou exibir a participação de Davi. "Foi Davi que fez essas doações aí hoje. Vi de perto o Davi doando, foi tudo pago por ele, aí é fácil fazer vídeo e por aqui e não botaram a cara do verdadeiro anjo que fez a grande doação", disse um internauta.

"Essa doações foram feitas toda pelo Davi, se não fosse ele, nem chegaria nas mãos do povo", disse outro.

Nos stories, o perfil da prefeitura compartilhou outra publicação, desta vez, citando o baiano.

"Davi, campeão do BBB 24, visitou os abrigos, doou água, refrigerante e cesta básica para mais de 600 famílias", escreveu o perfil.

Confira o vídeo.





Reprodução | Instagram

